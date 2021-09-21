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YENİŞEHİR 'SAFRAN'IN MERKEZİ OLUYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Atıl Arazilerin Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında Mersin Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.
GÜNCEL 21.09.2021, 16:08 21.09.2021, 19:29
Yenişehir İlçesi Değirmençay mahallesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Safran Yetiştiriciliği Projesi'' hayata geçti.
Demonstrasyon ekimi programına Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı'nın yanı sıra Mersin Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nadi Tekin, Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Ziraat Mühendisler Odası Başkanı Necmi Birim, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Azmi Murat Erdem, Değirmençay Mahalle Muhtarı Şahin Işık, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli ve çiftçiler katıldı.
Yapılan etkinlikte "Çiçeklerinden faydalınan ilaç ve baharat bitkileri yetiştiriciliği' konulu kurs kapsamında sertifika almaya hak kazanan çiftçilere sertifikalarını veren Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nadi Tekin "2000 metrekare alanda safran soğanları toprakla buluşturuldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.
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