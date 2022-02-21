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YENİŞEHİR'DE DERE YATAĞINA ATILAN ETLER İMHA EDİLDİ
Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi’nde dere yatağına siyah poşetler içerisinde atılmış halde bulunan etleri imha etti.
GÜNCEL 21.02.2022, 18:00 21.02.2022, 18:21
Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi’nde dere yatağına siyah poşetler içerisinde atılmış halde bulunan etleri imha etti.
Gelen bir ihbarı değerlendiren Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi’nde poşetlenmiş halde bulunan yaklaşık 200 kilogram et olduğunu tespit etti. Emniyet ekiplerine bilgi veren Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, polis incelemesinin ardından tutanak tutarak, etleri imha etti. Halk ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen etler, iş makineleriyle bölgeden alındı.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “İhbar sonrası karşılaştığımız tablo endişe vericiydi. Halk sağlığı düşmanları çürümüş etleri fütursuzca dere yatağına atmışlar. Etleri uygun bir şekilde anında imha ettik. Sorumluların bir an önce bulunarak, hak ettikleri cezayı almalarını diliyorum.” dedi.
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