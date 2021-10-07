YENİŞEHİR BELEDİYESİ YENİ DOĞAN BEBEKLERİN YANINDA

Mersin Yenişehir Belediyesi hayata geçirdiği Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Projesi ile yeni doğan bebeklere ve annelere destek vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projeden yararlanmak için belediyeye başvuran Eyşe Yıldız ve Sevinç Şen’i uzman hemşirelerle evlerinde ziyaret etti.

Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Projesi kapsamında emzirmekte güçlük çeken annelere destek olan Mersin Yenişehir Belediyesi, 0-28 günlük bebeği olan annelere danışmanlık hizmeti veriyor ve anne sütünün önemi hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Anne sütü ve emzirme danışmanlığı konusunda eğitim alan ve bu eğitimler sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı belge alan Yenişehir Belediyesinin uzman hemşireleri bu süreçte annelerin en büyük destekçisi oluyor. Projeden yararlanmak isteyen annelere; anne sütünün önemi, doğru emzirme yöntemleri ve daha birçok önemli bilginin yer aldığı bilgilendirme kitapçığı ile bebek bezi, alt değiştirme bezi, ıslak mendil ve emzirme önlüğünün bulunduğu hediye çantası da veriliyor.

Başkan Özyiğit “Çocuklarımız iyi olursa gelecek de çok güzel olur”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de danışmanlık hizmeti için başvuruda bulunan Eyşe Yıldız ve Sevinç Şen’i proje ekibiyle birlikte evlerinde ziyaret etti. Annelerle sohbet eden, onları Erken Çocukluk Eğitimi Projesinden yararlanmak üzere Yenişehir Belediyesi Akademi’ye davet eden ve “Çocuklarımız bizim her şeyimiz, çocuklarımız iyi olursa gelecek de çok güzel olur, iyi çocuklar ülkenin geleceği olacak” diyen Başkan Özyiğit, 0’dan 8 yaşına kadar tüm süreçlerde çocukların yanında olduklarını belirtti. Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Projesi ile de yeni doğan bebeklere ve annelere destek verdiklerini söyleyen Başkan Özyiğit, anne sütünün çocuğun gelişiminde olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

Yeni doğan Randevu Hattı: 444 29 33

Kısa sürede 100 anneye danışmanlık desteğinde bulunduklarını dile getiren Başkan Özyiğit, emzirmekte güçlük çeken annelerin 444 29 33 numaralı ‘Yeni doğan Randevu Hattını’ arayarak projeden yararlanabileceklerini de ekledi.

Anneler hizmetten memnun

Anneler Eyşe Yıldız ve Sevinç Şen ise Yenişehir Belediyesinin bu hizmetinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, aldıkları destekle emzirme problemlerinin ortadan kalktığını söylediler. Anne Eyşe Yıldız, “Anneler olarak tüm çocuklarımızın iyi yetişmesini istiyoruz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e yanımızda olduğu ve bize yol gösterdiği için de teşekkür ediyoruz.” dedi.