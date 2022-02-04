YENİŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN KASAPLARA SIKI DENETİM

Mersin Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki kasap ve et marketlerde denetimlerde bulundu. Ruhsat ve evrak kontrolü yapan ekipler denetimlerde genel temizlik kurallarını da kontrol etti.

Mersin Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için ilçe genelindeki iş yerlerinde denetimlerine devam ediyor. Sık sık fırın, okul kantini, market ve lokanta denetiminde bulunan ekipler, son olarak ilçedeki kasap ve et marketleri denetledi. Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında denetimlerini gerçekleştiren ekipler, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini titizlikle inceledi.

Etlerin muhafaza edildiği soğuk hava depolarının uygunluğunu da kontrol eden ekipler, işletme sahiplerine genel temizlik kurallarının yanı sıra tüm çalışanların maske kullanması konusunda da özenli olması gerektiğini hatırlattı.