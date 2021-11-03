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YENİŞEHİR BELEDİYESİ DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ KURUYOR

Mersin Yenişehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal çalışmalarının yanı sıra yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında da köprü oluyor.

GÜNCEL 03.11.2021, 18:06
YENİŞEHİR BELEDİYESİ DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ KURUYOR
Mersin Yenişehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal çalışmalarının yanı sıra yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında da köprü oluyor.
Yenişehir Belediyesi başlattığı yeni çalışmayla vatandaşların kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Evinde kullanılabilir eşyayı, ihtiyaç duyanlara ulaştırmak isteyen vatandaşlar 444 33 54 numaralı telefondan Yenişehir Halk Masasını arayabilecek.
Yaşamın her alanında dar gelirli vatandaşlara yardım eli uzatan Mersin Yenişehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni bir dayanışma ağı kurdu. Yenişehir Belediyesi ihtiyaç sahipleri için kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını bağışlamak isteyen vatandaşların eşyalarını evlerinden alarak, en kısa zamanda ve en doğru kişiye ulaştıracak.
Yenişehir Belediyesi, vatandaşların kullanmaktan vazgeçtiği, kullanılabilir durumdaki beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, mutfak eşyası gibi her türlü ev eşyası ile oyuncak ve giysileri toplayacak. İhtiyaç sahipleri de yine Yenişehir Halk Masasını arayarak, yardım talebinde bulunabilecek. Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ekibi, Yenişehir Halk Masası üzerinden yardım talebi oluşturan vatandaşların evinde inceleme yaparak ihtiyaç duyulan eşyaları belirleyecek ve eşyaları evlerine taşıyıp yerleştirecek. Yenişehir Belediyesinin bu çalışması sayesinde hem yardımsever vatandaşlar bağışların en doğru kişiye ulaştığından emin olabilecek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları giderilecek.
Başkan Abdullah Özyiğit vatandaşları dayanışma ağına katkı sunmaya davet etti
Yenişehir halkının yardımsever olduğunu ve bunu her zaman gösterdiklerini belirten Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşları dayanışma ağına katkı sunmaya davet etti. Yönetim anlayışlarını 6 temel ilke üzerine kurduklarını ve bunlardan birinin de “Dayanışma” olduğunu ifade eden Başkan Abdullah Özyiğit, bu kapsamda çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi. Başkan Özyiğit “ Yenişehirli hemşehrilerimizin yardımlaşma ve dayanışma duygusu gerçekten de çok yüksek. Bunu Elazığ, Malatya ve İzmir’de meydana gelen depremlerde ve Mersinimizdeki yangınlarda da gördük. O dönemlerde Yenişehir Belediyesi olarak hızlıca seferber olmuştuk ve Yenişehirliler yardım malzemelerini kısa sürede bölgelere ulaştırmamız için bize teslim etmişti. Aynı zamanda pandemi sürecinde de halkımız arasındaki dayanışma ve yardımlaşma üst düzeye çıktı. Şimdi de yeni bir çalışma başlattık. Birçok ihtiyaç sahibi hemşehrimiz var. Alım gücünün düştüğü ve ev eşyası fiyatlarının oldukça arttığı bu dönemde bu çalışmayla birçok aileye dokunacağız. Bu yüzden vatandaşlarımızdan kurduğumuz dayanışma ağına katkı sunmalarını rica ediyorum.” dedi.

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