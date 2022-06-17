YENİŞEHİR BELEDİYESİ ANAOKULU'NDA '' İLK İŞİ BABALIK ''

Mersin Yenişehir İlçesi Yenişehir Belediyesi Anaokulu , Baba Destek Programına katılan gönüllü Babalar için sertifika töreni düzenledi.

Yenişehir Belediyesi Anaokulu Öğretmeni Emre Gökhan Erkan öncülüğünde 21 gönüllü Baba ile 11 hafta yürütülen Baba Destek Programı tamamlanarak programa katılan gönüllü Babalar için sertifika töreni düzenlendi.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç , Okul Müdürü Ümmühan Kılıç , Okul İdarecileri , Öğretmenler , veliler ve öğrencilerin katıldığı törende , 11 Haftalık eğitimi tamamlayan Gönüllü Babalar sertifikalarını çocuklarının elinden aldılar.

Babalık Destek Programı ile ilgili bilgi veren Program sorumlusu Emre Gökhan Erkan , '' Babanın , babalık rollerini sorgulamaya açması ve bu rolü nitelik olarak geliştirme çabası, çocuğunun sağlıklı bir kişilik geliştirme sürecini desteklediği kadar, eşi ile olan ilişkilerini de olumlu yönde destekleyeceği noktasından hareketle Yenişehir Belediyesi Anaokulu olarak , 21 gönüllü baba ile 11 hafta devam eden Baba Destek Programı Buluşmalarını bu gün itibari ile tamamladık. Projeye destek veren Okul Müdürümüz Ümmühan Kılıç'a ve katılım sağlayarak programa hayat veren velilerimize teşekkür ediyorum '' dedi.

Erken çocukluk döneminde anne ve baba eğitimlerine yönelik bilimsel programlar geliştiren Anne ve Çocuk Vakfı’nın (AÇEV) Baba Destek Programı kapsamında 11 hafta boyunca bir araya gelen babalar, katılım belgelerini aldıkları törende deneyimlerini şu şekilde paylaştılar:

“Bu buluşmalar ile babalık rolümü daha nitelikli hale getirdim, çocuğum ile olan iletişimimin kalitesi arttı”

“Buluşmalarda diğer babaların da benzer sorunlar yaşıyor olduğunu görmem yalnız olmadığımı hissettirdi ve değişim adına beni cesaretlendirdi”

“Nitelikli baba olmanın geçirilen zamanın süresi ile değil kalitesi ile ilgili olduğunu öğrenmem en önemli kazanımımdı”

“Çocuğumun ihtiyaçlarına daha duyarlı bir baba olduğumu hissediyorum”

“Aslında büyümesi gereken çocuğumuz değil bizlermişiz”

Sertifika programı sonunda, babalar mini bir konser verdiler.