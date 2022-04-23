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YENİŞEHİR BELEDİYESİ ANAOKULU’NDA 23 NİSAN HEYECANI
Mersin Yenişehir Belediyesi Anaokulu 23 Nisan coşkusunu paylaştı.
GÜNCEL 23.04.2022, 11:31 23.04.2022, 12:36
Mersin Yenişehir Belediyesi Anaokulu 23 Nisan coşkusunu paylaştı.
Yenişehir Belediyesi Anaokulu öğrencileri hazırladıkları etkinlikle 23 Nisan coşkusunu arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.
Sabah ve öğlen ayağı olan etkinlikte öğretmenlerin yaptığı sunum ardından minikler sahnedeki yerini aldı. Şiirler ve marşlarla birlikte dans ederek 23 Nisan coşkusunu aileleriyle de paylaştılar.
Öğrencilerin hazırladığı etkinliğe katılan Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmettin Dinç öğrencilerin ve velilerin bayramını kutlayarak okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür etti.
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