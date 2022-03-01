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YENİŞEHİR BELEDİYESİ ANAOKULU MERSINTIME'I ZİYARETTE BULUNDU
Mersin Yenişehir ilçesi Yenişehir Belediyesi Anaokulu Müdürü Ümran Kılıç ve Müdür Yardımcısı Filiz Megemisoğlu, MERSINTIME Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aytur Gezer’i ziyaret etti.
GÜNCEL 01.03.2022, 15:46 01.03.2022, 16:00
Mersin Yenişehir ilçesi Yenişehir Belediyesi Anaokulu Müdürü Ümran Kılıç ve Müdür Yardımcısı Filiz Megemisoğlu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve MERSINTIME Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aytur Gezer’i ziyaret ederek 1 Mart Muhasebeciler Gününü kutladı.
Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Aytur Gezer “1 Mart Muhasebeciler Gününde geleceği şekillendiren eğitimcilerimiz tarafından ziyaret edilmek çok onur verici” dedi.
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