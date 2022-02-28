YENİŞEHİR BALIK PAZARINA KAVUŞUYOR

Mersin Yenişehir Belediyesi, vatandaşların taze ve uygun fiyata balık alabileceği Yenişehir Belediyesi Göçmen Balık Pazarı’nın temelini attı. Eğeriçam Mahallesi’nde yapımına başlanan balık pazarı 1108 metrekarelik alan üzerinde kurulacak ve içerisinde 11 balıkçı dükkânın yanı sıra pişirim alanı, manav ve kafeterya da yer alacak.

Mersin Yenişehir Belediyesi, farklı mahallelerde yapacağı balık pazarlarının ilkine Eğriçam Mahallesi’nde başladı. Yenişehir’in ilk balık pazarı olacak olan Yenişehir Belediyesi Göçmen Balık Pazarı, balıkçı dükkânları, pişirim alanı, manav ve kafeteryasıyla Yenişehir halkına hizmet verecek.

Yenişehir Belediyesi Göçmen Balık Pazarı’nın temelini atan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşlara taze ve ucuz balığı ulaştıracak altyapıyı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Özyiğit, “ Eğriçam Mahallemizde, Göçmen diye tabir ettiğimiz bölgede balık pazarı temelimizi attık. 1108 metrekarelik bir alanda 11 tane balıkçı dükkanı, bir tane pişirim, iki tane de manav ve büfe şeklinde hizmet verecek toplam 14 bağımsız alandan oluşan bir alan. Burada amacımız vatandaşımıza en taze ve en ucuz balığı ulaştıracak bir altyapıyı oluşturmak. Bunun için bir tane balıkçı dükkanı Belediyemizde kalmak kaydıyla diğer on tane balıkçı dükkanını ihaleye çıkarmak suretiyle balıkçılara kiralayacağız. Onlar burada sunumlarını yapabilecekler ve insanların daha fazla balığa ulaşmasına vesile olmuş olacaklar. Dolayısıyla burayı yüksek omega tedarik merkezi olarak da tabir edebiliriz. İnsanlar daha sağlıklı beslenebilecekler diye düşünüyoruz. Ekonominin çok zorlaştığı, zor koşulların yaşandığı bugünlerde ucuz balıkla insanların bir nebze o sıkıntılarına çözüm oluşturmak da esas hedeflerimiz arasında” dedi.

İlk balık pazarının yapımına Eğriçam Mahallesi’nde başladıklarını anlatan Başkan Özyiğit, ikincisini ise Hürriyet Mahallesi’nde yapacaklarını söyledi. Başkan Özyiğit, “Buranın şu anda temelini attık birkaç ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Yani en fazla 75 günde burası açılışı yapılacak bir hale gelecek. Başka mahallelerde de yapmayı düşünüyoruz. Şuanda Göçmen bölgemizde yaptık, ismi Göçmen Balık Pazarı olacak, ondan sonra bir tane de Hürriyet Mahallesi’nde pazar yerinin hemen bitişiğinde yapmayı düşünüyoruz. Orada da 8 tane balıkçı dükkanı oluşturacağız. Yine pişirim ve manav şeklinde hizmete yönelik alanlar olacak. Onu da Eylül ayına yetiştirmiş olacağız” diye konuştu.

"Rehabilitasyon Merkezinin temelini 15 gün içerisinde atacağız"

Çevre dostu binalara verilen LEED sertifikasına sahip Yenişehir Belediyesi Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezini hizmete açtıklarını anımsatan Başkan Özyiğit, yeni başlayacakları projeler ve biten projeleri hakkında da şöyle konuştu: “Hizmete açtığımız Beceri Temelli Eğitim Merkezimiz çevreye saygılı bir sertifika aldı. Gerçekte de çok özel. Yani ben iddia edebilirim ki Türkiye’nin en özel gündüz bakımevini yaptık. Marmara Üniversitesi ile birlikte orada çocuklarımızın becerilerini tespit edip ve ona göre yönlendirdiğimiz bir çalışma yapıyoruz. Onun dışında yine Menteş Mahallemizde, Kültür Kompleksimizi yapıyoruz. Kompleks, kütüphane ve taziyeevinden oluşacak. İnsanların ihtiyaçlarına çözüm oluşturacak, onların meslek edinmesini ve benzeri alanları da kapsayan bir bina. Oranın önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz, şu anda iç tefrişatı ile uğraşıyoruz. Rehabilitasyon Merkezimizin temelini 15 gün içerisinde atmış olacağız. Onunda alt yapısı hazır yani bütün teknik alt yapısı detayları tamamlanmış durumda onun temelini de 15 gün içerisinde atmış olacağız. Yenişehir Akademide gelişimsel değerlendirmesini gerçekleştirdiğimizde, desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızın desteklerini orada sağlayacağız. Tedavilerini o Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştireceğiz. Rehabilitasyon Merkezi de yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak”