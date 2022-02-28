Son Dakika

YENİŞEHİR BALIK PAZARINA KAVUŞUYOR

Mersin Yenişehir Belediyesi, vatandaşların taze ve uygun fiyata balık alabileceği Yenişehir Belediyesi Göçmen Balık Pazarı’nın temelini attı.

GÜNCEL 28.02.2022, 09:18
YENİŞEHİR BALIK PAZARINA KAVUŞUYOR
Mersin Yenişehir Belediyesi, vatandaşların taze ve uygun fiyata balık alabileceği Yenişehir Belediyesi Göçmen Balık Pazarı’nın temelini attı. Eğeriçam Mahallesi’nde yapımına başlanan balık pazarı 1108 metrekarelik alan üzerinde kurulacak ve içerisinde 11 balıkçı dükkânın yanı sıra pişirim alanı, manav ve kafeterya da yer alacak.
Mersin Yenişehir Belediyesi, farklı mahallelerde yapacağı balık pazarlarının ilkine Eğriçam Mahallesi’nde başladı. Yenişehir’in ilk balık pazarı olacak olan Yenişehir Belediyesi Göçmen Balık Pazarı, balıkçı dükkânları, pişirim alanı, manav ve kafeteryasıyla Yenişehir halkına hizmet verecek.
Yenişehir Belediyesi Göçmen Balık Pazarı’nın temelini atan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşlara taze ve ucuz balığı ulaştıracak altyapıyı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Özyiğit, “ Eğriçam Mahallemizde, Göçmen diye tabir ettiğimiz bölgede balık pazarı temelimizi attık. 1108 metrekarelik bir alanda 11 tane balıkçı dükkanı, bir tane pişirim, iki tane de manav ve büfe şeklinde hizmet verecek toplam 14 bağımsız alandan oluşan bir alan. Burada amacımız vatandaşımıza en taze ve en ucuz balığı ulaştıracak bir altyapıyı oluşturmak. Bunun için bir tane balıkçı dükkanı Belediyemizde kalmak kaydıyla diğer on tane balıkçı dükkanını ihaleye çıkarmak suretiyle balıkçılara kiralayacağız. Onlar burada sunumlarını yapabilecekler ve insanların daha fazla balığa ulaşmasına vesile olmuş olacaklar. Dolayısıyla burayı yüksek omega tedarik merkezi olarak da tabir edebiliriz. İnsanlar daha sağlıklı beslenebilecekler diye düşünüyoruz. Ekonominin çok zorlaştığı, zor koşulların yaşandığı bugünlerde ucuz balıkla insanların bir nebze o sıkıntılarına çözüm oluşturmak da esas hedeflerimiz arasında” dedi.
İlk balık pazarının yapımına Eğriçam Mahallesi’nde başladıklarını anlatan Başkan Özyiğit, ikincisini ise Hürriyet Mahallesi’nde yapacaklarını söyledi. Başkan Özyiğit, “Buranın şu anda temelini attık birkaç ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Yani en fazla 75 günde burası açılışı yapılacak bir hale gelecek. Başka mahallelerde de yapmayı düşünüyoruz. Şuanda Göçmen bölgemizde yaptık, ismi Göçmen Balık Pazarı olacak, ondan sonra bir tane de Hürriyet Mahallesi’nde pazar yerinin hemen bitişiğinde yapmayı düşünüyoruz. Orada da 8 tane balıkçı dükkanı oluşturacağız. Yine pişirim ve manav şeklinde hizmete yönelik alanlar olacak. Onu da Eylül ayına yetiştirmiş olacağız” diye konuştu.
"Rehabilitasyon Merkezinin temelini 15 gün içerisinde atacağız"
Çevre dostu binalara verilen LEED sertifikasına sahip Yenişehir Belediyesi Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezini hizmete açtıklarını anımsatan Başkan Özyiğit, yeni başlayacakları projeler ve biten projeleri hakkında da şöyle konuştu: “Hizmete açtığımız Beceri Temelli Eğitim Merkezimiz çevreye saygılı bir sertifika aldı. Gerçekte de çok özel. Yani ben iddia edebilirim ki Türkiye’nin en özel gündüz bakımevini yaptık. Marmara Üniversitesi ile birlikte orada çocuklarımızın becerilerini tespit edip ve ona göre yönlendirdiğimiz bir çalışma yapıyoruz. Onun dışında yine Menteş Mahallemizde, Kültür Kompleksimizi yapıyoruz. Kompleks, kütüphane ve taziyeevinden oluşacak. İnsanların ihtiyaçlarına çözüm oluşturacak, onların meslek edinmesini ve benzeri alanları da kapsayan bir bina. Oranın önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz, şu anda iç tefrişatı ile uğraşıyoruz. Rehabilitasyon Merkezimizin temelini 15 gün içerisinde atmış olacağız. Onunda alt yapısı hazır yani bütün teknik alt yapısı detayları tamamlanmış durumda onun temelini de 15 gün içerisinde atmış olacağız. Yenişehir Akademide gelişimsel değerlendirmesini gerçekleştirdiğimizde, desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızın desteklerini orada sağlayacağız. Tedavilerini o Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştireceğiz. Rehabilitasyon Merkezi de yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak”

Yorumlar (0)
12
kapalı
Namaz Vakti 28 Şubat 2022
İmsak 05:48
Güneş 07:07
Öğle 12:59
İkindi 16:10
Akşam 18:41
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18
sanalbasin.com üyesidir