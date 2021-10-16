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YANAN OTOMOBİL PANİK OLUŞTURDU
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Patlamaların da olduğu yangın çevrede panik oluştururken, yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
GÜNCEL 16.10.2021, 13:09
Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesi çift yolda park halinde olan beyaz renkli bir otomobil, sabah saatlerinde birden yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilde zaman zaman da patlamalar meydana geldi. Yangın çevredeki insanlarda panik oluştururken, yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Neden çıktığı bilinmeyen yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, yaralanan olmadı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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