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VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN KAN BAĞIŞI
33.Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı ve Kızılay Mersin Şubesi İşbirliğiyle Başkanlık ana hizmet binası önünde Kan Bağışı Kampanyası düzenlendi.
GÜNCEL 25.02.2022, 14:50 25.02.2022, 15:51
Kan bağışı kampanyası öncesi Kızılay Kan Merkezi Müdür Vekili Dr. Metin Gönen ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Hilal Ayas Başkanı Seyfettin Baysal’ın konuğu oldular.
Başkanlıktaki etkinlik süresince kan veren ve sürekli kan bağışçısı olan personele Vergi Dairesi Başkanımız Seyfettin Baysal, sosyal sorumluluk bilinciyle insani değerlerimizi ön plana çıkararak göstermiş oldukları duyarlı davranışları ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, kendilerine Teşekkür Belgesi takdim etti.
Kaynak: mersintime
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