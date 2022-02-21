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VERGİ DAİRESİ BAŞKANI BAYSAL : '' SİZ VERGİYLE BİZ HİZMETLE MÜKELLEFİZ ''

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 33. Vergi Haftası bir dizi etkinliklerle kutlandı.

GÜNCEL 21.02.2022, 17:20
VERGİ DAİRESİ BAŞKANI BAYSAL : '' SİZ VERGİYLE BİZ HİZMETLE MÜKELLEFİZ ''
Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 33. Vergi Haftası bir dizi etkinliklerle kutlandı.
33. Vergi Haftası Kutlama töreni , Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal tarafından Cumhutriyet Alanında Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmasında şu görüşleri paylaştı ;
'' Ekonomik gelişmişliği üst sıralarda olan Ülkelerde olduğu gibi günümüzde rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı, ekonomik kaynakların kullanımının ve üretimin özel teşebbüs eliyle işletilmesinin öngörüldüğü ve uygulandığı bir yapıda;

Vatandaşlara verilmesi gereken ve kamu hizmetleri olarak tanımladığımız; Güvenlik, Adalet, Sağlık, Eğitim, Altyapı ve Sosyal Politikaların geliştirilmesi ile görevli kamu kurum ve kuruluşların bu işlevlerini yerine getirmesi için yapacağı harcamaların parasal kaynaklarının %85’ni toplanan vergiler oluşturmaktadır.

Esas olan sadece mükellef diye tanımladığımız vatandaşlar değil, toplumun tümünün bu konuda bilinçli ve duyarlı olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak böylece Vergi Kanunlarının uygulamalarında gönüllü uyumu artırmak önem arz etmektedir. Bu anlamda Gelir idaresi Başkanlığımız vergi uygulamalarında uygulama birliğini sağlamak, cari tahsilatı arttırmak, kayıt dışılığın önüne geçmek için; tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bilgi otomasyon sistemlerini geliştirerek;

İnternet Vergi Dairesi
İnteraktif Vergi Dairesi
Defter-Beyan sistemi
Hazır Beyan Sistemi
gibi uygulamaları başlatmış; aynı zamanda vatandaşları-mükellefleri uygulamalar konusunda doğrudan bilgilendirmek için vergi iletişim merkezi hizmeti sunmaktadır. Konusuna göre rehberler hazırlayarak vergi konusunda vatandaşlarımızın, mükelleflerimizin bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Bu gün vergi daireleri ile olan işlemler için önceki süreçlerde olduğu gibi vatandaşın-vergi mükelleflerinin beyan ve bildirimleri bizzat daireye gelmek gibi zorunluluk olmadan meslek mensupları veya temsilcileri tarafından elektronik ortamda yapılabilmektedir. E-Devlet uygulamasından herkes Kamuya herhangi bir borcunun olup olmadığını görebilmektedir.
Burada mali müşavir meslek mensuplarının olumlu katkılarının önemini belirtmek ve bizim için ne kadar kıymetli olduğunu da vurgulamak isterim.

Değerli mesai arkadaşlarım;

Gelir İdaresinin belirlediği misyon ve vizyonumuza uygun olarak Mersin Vergi Dairesi Başkanlığının çalışanları bizler; mükellef ve onların temsilcileri ile mali müşavir meslek mensupları ile olan ilişkilerimizde; adil, tarafsız, vatandaş ve mükellef memnuniyetine odaklı bir hizmet anlayışını esas alıyoruz.
Bunun için

Mükellef haklarını gözetmek suretiyle,

Kaliteli hizmet sunmak için görevimizde Güleryüz, vatandaşın işini kolaylaştıran, görevimizi yaparken herkese eşit mesafede hakkaniyet içerisinde görev sorumluluk bilinci ile hareket eden; yaptığı işi en doğru şekilde yerine getiren, dürüst bilgili, çalışkan, personel vasıflarına haiz olmalıyız ki vergi idaremize karşı toplumun güvenini artırmak gayretimizi anlamlı kılalım.

Vergi yükümlülüklerinde duyarlı olan tüm mükelleflerimize, mesleki duyarlılık gösteren mali müşavir meslek mensuplarına meslek odalarına yine duyarlı ve dürüst çalışan tüm personelimize Gelir İdaresi Mersin Vergi Dairesi Başkanı olarak teşekkür ediyor. Şükranlarımı sunuyorum.

DÜNDEN BU GÜNE VERGİLERİMİZLE GÜÇLÜYÜZ!!!
SİZ VERGİYLE BİZ HİZMETLE MÜKELLEFİZ!!!

Törene katılımınızdan dolayı sizlere; ilgili herkese teşekkür ediyor sevgilerimi saygılarımı sunuyorum '' dedi.
Tören sonunda Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal beraberindeki heyet ile MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. MTSO Başkanı Kızıltan Vergi Dairesi Başkanı Baysal'a çiçek takdim ederek Vergi haftasını kutladı.

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