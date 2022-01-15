VERENEL'İN YARDIM KERVANI YOLA ÇIKTI

Verenel Derneği Mersin Temsilciliği tarafından Suriye'nin Zeytindalı Bölgesine gıda yardımı gönderildi.

Verenel Mersin Temsilcisi Yususf tarafından '' Kardeşlik Kervanı Suriye Yolunda '' yardım kampanyası dahilinde 3.Yardım Tırı Mersin'de yapılan tören sonrası dualarla yolcu edildi.

Verenel Mersin Temsilcisi Muhammed Yusuf Aygün yardım kampanyası hakkında verdiği bilgide, '' Kardeşlik Kervanı Suriye Yolunda adlı yardım kampanyamız dahilinde 2022 yılındaki 3 . yardım Tırımızı bu gün burada , Suriye'nin Zeytindalı Bölgesindeki Mazlum , Mağdur ve Mahrum kalmış kardeşlerimize ekmek yapılıp dağıtılmak üzre yolcu ediyoruz.Allahım yardım sahibi kardeşlerimizden razı olsun İnşallah '' dedi.