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VALİ SU’DAN HAYIRSEVER VATANDAŞA MADALYA VE TAKDİR BELGESİ
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış yapan hayırsever vatandaş Halil Uslu’ya altın madalya ve berat belgesi takdim etti.
GÜNCEL 28.09.2021, 14:32
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, takdim törenine TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Faik Ahmet Karadeniz ve TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Sabri Tekli ile bağışçı Halil Uslu katıldı.
Vali Su, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış yapan hayırsever Halil Uslu’ya bu anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Vakfın Mersin Bölge Temsilcisi Karadeniz ise vakıf hakkında bilgilendirmede bulunarak, bağışta bulunan Uslu ve tüm bağışçılara şükranlarını sundu.
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