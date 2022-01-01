VALİ SU YILBAŞI TEDBİRLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Mersin Valisi Ali İhsan Su, ilgili birim müdürleriyle birlikte yılbaşı dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Su, beraberinde Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile birlikte vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla görevi başında bulunan güvenlik görevlilerini ziyaret ederek, alınan tedbirleri yerinde denetledi. TCSG Yaşam Gemisi ile Çamtepe jandarma kontrol noktası, otoban-gişeler polis uygulama noktası, Çeşmeli jandarma kontrol noktası, Tece polis kontrol noktasını ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde denetleyen Vali Su ve beraberindekiler, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde personel ile bir araya geldiler.

Vali Su ve beraberindekiler son olarak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde denetlemelerde bulunarak görevi başındaki tüm personelin yeni yılını kutladı.