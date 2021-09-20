Son Dakika
VALİ SU VE EŞİ ZELİHA SU, GAZİLER VE AİLELERİYLE BULUŞTU
Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte gaziler ve aileleri ile bir araya geldi.
GÜNCEL 20.09.2021, 13:01
Mersin valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Ihsan Su ve eşi Zeliha Su ev sahipliğinde Suphi Öner Öğretmenevinde, gaziler ve aileleri onuruna yemek verildi. Programa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, kaymakamlar, il müdürleri ile protokol üyeleri de katıldı.
Yemekte bir konuşma yapan Vali Su, gaziler ve aileleri ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarihten günümüze milletimiz hiçbir zaman esaret altında kalmamış, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini bir bir kırmıştır. Daima vatanına, milletine, özgürlüğüne, bayrağına ve ezanına sahip çıkmıştır. Bu itibarla tarihten günümüze vatanımız, milletimiz, ülkemiz, bayrağımız, ezanımız ve mukaddesatımız için hayatını ortaya koyarak seve seve canlarını veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Hayatta olanlara, sizlere sağlık, afiyet ve mutluluk diliyor, bir kez daha Gaziler Gününüzü kutluyorum" dedi.
Programda Vali Su ve Zeliha Su, gaziler ve aileleri ile yakından ilgilenerek, sohbet etti.
28°
açık
Namaz Vakti 20 Eylül 2021
|İmsak
|05:01
|Güneş
|06:21
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:49
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Altınordu
|6
|7
|11. Boluspor
|4
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Denizlispor
|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
|17. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Osasuna
|5
|8
|8. Mallorca
|5
|8
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0
Günlük GazetelerTümü