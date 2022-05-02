VALİ SU VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı namazını Muğdat Camii’nde kıldı. Bayram namazı sonrasında cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaşan Su, bayramın güzel geçmesi temennisinde bulundu.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı namazını Muğdat Camii’nde kıldı. Bayram namazı sonrasında cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaşan Su, bayramın güzel geçmesi temennisinde bulundu.
Vali Su, bayram namazını Muğdat Camii’nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Su, bir süre sohbet etti. Bayramlaşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Su, sağlık ve barış içerisinde bir bayram sabahına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bayramların insanları kaynaştıran ve yakınlaştıran çok özel günler olduğunu kaydeden Su, “Bu günlerde büyüklerimizin ellerini öperek hayır duasını almalı, küçüklerimizi sevindirmeli, özellikle çevremizde bulunan öksüz ve yetim çocuklarımıza bilhassa önem vermeli, onlara bu bayram coşkusunu yaşatmalıyız. Bugün burada huzur içerisinde bayramı kutluyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onun için bu bayramda şehit ailelerimiz ile gazilerimizi de unutmamalıyız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, tüm Mersin halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
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