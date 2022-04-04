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VALİ SU TÜRK KIZILAYI MERSİN ŞUBESİNİN YENİ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Kızılayı Mersin Şubesi Olağan Genel Kurulunda başkan seçilen Dr. Levent Özbay ile yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
GÜNCEL 04.04.2022, 15:52
Sahil Valilik makamında gerçekleşen kabulde, Türk Kızılayının önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ve yaptığı başarılı çalışmaların yurt içinde de yurt dışında da büyük takdir topladığını ifade eden Vali Su, Başkan Özbay ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.
Kızılay Mersin Şube Başkanı Özbay ise yönetim kurulu üyelerini tanıtarak, önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında Vali Su’ya bilgi verdi.
Kaynak: İHA
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