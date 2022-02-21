Son Dakika
VALİ SU : '' TOPLUMUN TÜM KESİMİNDE FARKINDALIĞIN ARTMASINNDA YARDIMCI ''
Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal ve beraberindeki heyet, Vergi Haftası dolayısıyla Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.
GÜNCEL 21.02.2022, 18:09 21.02.2022, 18:20
Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal ve beraberindeki heyet, Vergi Haftası dolayısıyla Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Su, kamu hizmetlerinin zamanında ve verimli olarak yerine getirilmesinde vatandaşlarımızın ödediği vergilerin büyük önem taşıdığını söyledi. Vergi Haftası etkinliklerinin toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın artmasına yardımcı olduğunu ifade eden Su, haftanın tüm Vergi Dairesi çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.
Ziyarette Mersin Vergi Dairesi Başkanı Baysal, yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Su’ya bilgi verdi.
18
kapalı
Namaz Vakti 21 Şubat 2022
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:16
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:34
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|46
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|33
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|24
|14