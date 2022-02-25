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VALİ SU SARI KİTAP EVİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke ilçesi Atayurt Ortaokulunda ‘Zeliha Sarı Kitap Evi’nin açılışını gerçekleştirildi.
GÜNCEL 25.02.2022, 15:22 25.02.2022, 16:01
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke ilçesi Atayurt Ortaokulunda ‘Zeliha Sarı Kitap Evi’nin açılışını gerçekleştirildi.
Bir dizi açılış, toplantı ve ziyarete katılmak üzere Silifke ilçesine giden Vali Su, Atayurt Ortaokulunda hayırsever Halil Sarı tarafından yaptırılan Zeliha Sarı Kitap Evini açtı. Açılışta Vali Su’ya, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin eşlik etti.
Vali Su, Zeliha Sarı Kitap Evinde öğrencilerin mini müzik dinletisinin ardından öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Okulu gezen Su, kros ve voleybolda derece alan öğrencileri de tebrik etti.
Kaynak: İHA
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