VALİ SU POLİS HAFTASINDA EMNİYET MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Valilikten yapılan açıklayama göre, Vali Su, kabulde yaptığı konuşmada, başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Su, mesai mefhumu gözetmeksizin, özveri ile çalışan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.