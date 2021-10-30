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VALİ SU, KIZILAY HAFTASINDA ÇOCUKLARLA KAHVALTIDA BULUŞTU

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay Mersin Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen programda yetim çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

GÜNCEL 30.10.2021, 13:54 30.10.2021, 16:53
VALİ SU, KIZILAY HAFTASINDA ÇOCUKLARLA KAHVALTIDA BULUŞTU

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay Mersin Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen programda yetim çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında Suphi Öner Öğretmenevinde etkinlik düzenlendi. Kızılay Mersin Şube Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe, Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su ile Kızılay Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse, Kızılay çalışanları ve gönüllüleri, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Kahvaltı öncesinde yaptığı konuşmada, kuruluşundan bugüne kadar Kızılay’ın hem Türkiye’de hem dünya çapında çok önemli hizmetlere imza attığını dile getiren Vali Su, her türlü felaket ve sıkıntıda Kızılay’ın ilk yetişen ekip olduğunu vurguladı. Kızılay’ın bu başarısında yardımseverlerin de önemli bir rol üstlendiklerini belirten Su, yapılan yardımların çok kıymetli olduğunu ifade ederek “Kızılay dil, din, ırk gözetmeksizin ne şekilde bir yardıma ihtiyacı olan varsa oraya koşarak, o çaresizlere çare oluyor, yardım ediyor. Bu vesile ile başta Kızılay Genel Başkanı olmak üzere tüm illerimizdeki teşkilat çalışanlarına, gönüllülerimize, Kızılay Şube Başkanımıza ve tüm destek veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Mersin Şube Başkanı Köse’nin de bir konuşma yaptığı program, çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerle devam etti.

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