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VALİ SU, İL MÜFTÜSÜ KONDİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Mersin Valisi Ali İhsan Su, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ dolayısıyla İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi ile bir araya geldi.
GÜNCEL 01.10.2021, 17:07 02.10.2021, 10:53
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, hafta dolayısıyla İl Müftüsü Kondi’yi ziyaret etti. Hz.Miktad (Muğdat) Camii yerleşkesinde bulunan Gençlik Merkezinde gerçekleşen ziyarette, İl Müftüsü Kondi ve ilçe müftüleri hazır bulundu.
Vali Su ziyarette, İl Müftüsü Kondi nezdinde tüm din görevlilerinin ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı.
Müftü Kondi ise bu yılki teması “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” olarak belirlenen hafta kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında Vali Su’ya bilgi verdi.
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