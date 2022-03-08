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VALİ SU: "HER ZAMAN ŞEHİT AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ"
Mersin Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit eşleri ve yakınları ile sosyal ekonomik destek ve engelli evde bakım hizmetinden yararlanan ailelerini ziyaret etti.
GÜNCEL 08.03.2022, 13:53
Vali Su, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit yakınlarını unutmadı. Vali Su ve eşi, ziyaret sırasında aile üyeleri ile yakından ilgilendi. Su çifti, ailelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, istek ve taleplerini dinledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya’nın da eşlik ettiği ziyarette Vali Su, devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.
Kaynak: İHA
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