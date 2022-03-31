VALİ SU : '' ERDEMLİLİLER DERNEĞİ ÇOK POPÜLER ''

Mersin Erdemlililer Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri , Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Erdemlililer Derneği Başkan Vekili Prof.Dr. Selma Erat , Yönetim Kurulu Üyeleri Aytur Gezer , Hasan Özer , Halil Sarı ve Ümmühan kılıç ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret ederek yürütmekte oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su , ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek , Erdemlililer Derneğinin çok popüler bir Dernek olduğunu , bundan sonraki süreçte yapacakları çalışmalarda başarılar dilediğini ifade etti.

Ziyaret sonunda Başkan Vekili Selma Erat , Vali Su'ya bir tablo hediye etti.