VALİ SU DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ FOTOĞRAF SERGİSİNİ AÇTI

Vali Su, “Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu’ isimli belgeseli de izledi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Ormancılık Günü Fotoğraf Sergisinin açılışına, Vali Su ve eşi Zeliha Su’nun yanı sıra Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ve eşi Hülya Akduman, Mersin Müftüsü Şaban Kondi, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Vali Su, açılışta yaptığı konuşmada, “Orman Haftası münasebetiyle orman konulu resim ve fotoğraf sergisini açıyoruz. Tabii ki, orman bilincinin aşılanması, arttırılması ve farkındalık oluşturmak çok önemli. İnşallah bu sergi buna vesile olacaktır” dedi.

Su, konuşmasının ardından serginin açılışını gerçekleştirdi.

Fotoğraf ve resim sergisini gezen Vali Su, daha sonra alışveriş merkezinde bulunan sinema salonunda gösterimde olan ve Çanakkale Savaşlarında yaşananlar, kahramanlıklar, az bilinen hikayeler, ormanlaştırma çalışmaları ve günümüze kadar ormanlar yangına karşı kahramanca koruyan orman çalışanlarının hikayelerinin konu edildiği ‘Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu’ isimli belgeseli izledi.