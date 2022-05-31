Flaş HaberBUSE NAZ BATAK TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Son Dakika
VALİ PEHLİVAN SAYKÖYDE VATANDAŞLARI DİNLEDİ
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesine bağlı Sayköy Mahallesinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.
GÜNCEL 31.05.2022, 10:23 31.05.2022, 15:55
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus ilçesine bağlı Sayköy Mahallesinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.
Vali Pehlivan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin otoban bağlantı yolunda yaptığı incelemelerin ardından yol üstünde bulunan Sayköy Mahallesinde kahvehaneye uğrayarak, mahalle sakinleriyle çay içerek sohbet etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen sohbette Vali Pehlivan, vatandaşların görüş ve taleplerini de dinleyerek, Mersin’de yürütülen yatırımlar, çalışma ve faaliyetler hakkında bilgiler verdi.
Mersin’de başladığı görevinin ilk günlerinde kendilerini ziyaretinden çok memnun ve mutlu olduklarını belirten mahalle sakinleri, Vali Pehlivan’a görevinin hayırlı olmasını diledi.
31
açık
Namaz Vakti 31 Mayıs 2022
|İmsak
|03:36
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:01
|Yatsı
|21:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31