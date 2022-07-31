VALİ PEHLİVAN : '' EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ VE BERABERLİĞİMİZ ''

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, birim amirleri, kurum temsilcileri ve 48 mahalle muhtarı katıldı.Toplantıda yaptığı konuşmasında, Mersin’in sadece Akdeniz’in değil Türkiye’nin de bir inci ve öncü şehri olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Muhtarların bürokrasinin ve demokrasinin başladığı nokta olarak kabul edildiğini ifade eden Vali Pehlivan; “Vatandaşımız yaşadığı, ikamet ettiği yerde devletin ilk kapısı olarak muhtarları bilir, görür, tanır. Sizlerin yapmış olduğu tespitler bizim için çok önemlidir. Vatandaşımızla devletimiz arasında kurduğunuz köprüler kamu hizmetlerinin hızını, verimliliğini arttırır. O yüzden istişareyi önemsiyoruz" dedi.

"Bizim en büyük gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz, milli manevi değerlerimiz ve bu değerler paydasında buluşmak, kenetlenmek, omuz omuza vermek" diyen Pehlivan, şöyle devam etti; "Bunu sağlamış, tarih boyunca da rüştünü ispatlamış bir milletiz, bir devletiz. Çok şükür güçlüyüz daha da güçlü olacağız. Birbirimize destek oldukça, dayanışma anlayışı içerisinde sevgi ve saygı temelli duygularla, hasletlerle bize ait olan değerleri yeşerterek, yarınlara taşıyarak, gençlerimizi bu değerlerde yetiştirerek, Türkiye’mizin yıldızını daha da parlayacağı günlere taşıyacağız.”

Muhtarlarının tek tek söz alarak, mahalleleriyle ilgili sorun, talep ve ihtiyaçlarını dile getirdiği toplantıda, Vali Ali Hamza Pehlivan çözümler için birim amirlerine talimatlar verdi.