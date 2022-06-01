VALİ PEHLİVAN DÜNYA SÜT GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERE SÜT DAĞITTI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , 1 Haziran Dünya Süt Günü etkinliği kapsamında Erdemli'de öğrencilere süt dağıttı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Dünya Süt Günü etkinliğinde öğrencilerle buluştu.Pehlivan , Erdemli İlçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'nde bulunan Yardımcılar İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu ve süt dağıttı.Çocukların gelişiminde , sağlıklı beslenmelerindede sütün önemine dikkat çeken Vali Pehlivan , öğrencilerle beslenmeleri üzerine sohbet ederek süt içmelerini tavsiye etti.

Dünya Süt Günü etkinliğinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a Mersin İl Jandarma Konutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu , Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan , Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , Mersin İl tarım Müdürü Arif Abalı da eşlik etti.

Okulda öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Vali Pehlivan etkinlik sonunda öğrencilerle fotoğraf çektirerek Okuldan ayrıldı.