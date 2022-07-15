VALİ PEHLİVAN : '' BU ŞER ODAKLARINA BUNDAN SONRA DA ASLA FIRSAT VERİLMEYECEKTİR ''

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Mersin Şehitliği'nde tören düzenlendi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, yakınlarına sabır diledi.

Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, milletvekilleri ile protokol üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla başlayan törende Vali Pehlivan ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek karanfil bıraktı. Burada şehit aileleriyle de yakından ilgilenen protokol üyeleri, onlarla sohbet ettiler.

"Milletimiz bu hainlere karşı dik duruş sergilemiştir"

Tören sonunda konuşan Vali Pehlivan, 6 yıl önce devletin kurumlarının içine sızmış olan silahlı terör örgütü FETÖ'nün milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kast etmek maksadıyla darbe girişimi yaptığını belirterek, "6 yıl önce bugün aziz milletimiz tarih boyunca olduğu gibi özellikle Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara çıkmış ve bu hainlere karşı milli şuurla dik duruş sergilemiş, onların yıkıcı, bölücü planlarını başlarına geçirmiştir. Bugün o gün verdiğimiz 251 şehidimizi, 2 bin 200 gazimiz başta olmak üzere hepsini saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii 100 yılı aşkın süre önce Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl mücadeleler verildiyse 15 Temmuz'da ortaya çıkan ruh aynı ruhtur. Milletimiz bağımsızlığımıza göz dikenlere asla müsaade etmeyeceğini bütün dünyaya bir kere daha haykırdı. Söz konusu vatan, millet, bayrak, devlet, ezan olduğunda tek bilek tek yürek olacağını bütün dünyaya gösterdi. Bu sayede çok şükür darbeciler kaybetti, milletimiz, devletimiz kazandı ve çok şükür bugün buralardayız" dedi.

"Bu şer odaklarına bundan sonra da asla fırsat verilmeyecektir"

Bu şer odaklarına bundan sonra da asla fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Pehlivan, "Bu şer odakları yıllar içinde devlet kurumlarımıza, şanlı ordumuzun içine sızmışlardır. O gece bu kalkışmaya vatandaşlarımız sokaklarda, meydanlarda bunlara karşı mücadele verdi ama güvenlik güçlerimizin içerisinde de yine bu ruhu taşıyan kahramanlarımızla birlikte bu mücadele verildi. Onlar bu şerefli kurumların içine sızmak suretiyle belki değiştirmeye ve dönüştürmeye kalktılar ama başaramadılar. Yine milletimizi farklı yönlere yöneltmeye çalıştılar ama başaramadılar. Çünkü bu millet dualı bir millet. Milletimiz gazi bir millet. Tarihi büyük kahramanlıklarla, şanlı zaferlerle dolu bir millet. Bugünler vesilesiyle hem o günleri unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı, birbirimize daha fazla kenetleneceğimizi, zorluklar karşısında mücadele ederken vatanımızın, devletimizin, milletimizin güçlü geleceği için şer odaklarına karşı da her zaman hazırlıklı olacağımızı bir kere daha ifade ediyoruz" diye konuştu.