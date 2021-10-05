VAİLLANT, "KÜÇÜK AKBABALARI KORUMA PROJESİ" İLE FARKINDALIK YARATMAYA DEVAM EDİYOR

Vaillant Türkiye’nin nesli küresel ölçekte tehlike altında olan küçük akbabaların varlığını koruma hedefiyle Doğa Derneği iş birliğinde sürdürdüğü Küçük Akbabaları Koruma Projesi 2021 yılında da sayım ve farkındalık çalışmaları ile devam ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında hız kesmeden sürdürülen projede yılın üçüncü çeyreğinde yuva kontrolü çalışmalarına odaklanıldı. Mersin’de ilk defa kapsamlı bir şekilde küçük akbaba yuvaları araştırıldı. Aktif yuvalar ve potansiyel yuva alanları belirlenerek bölgede yapılacak koruma çalışmaları için önemli veriler elde edildi. Öte yandan Adana’da gerçekleştirilen Sarımazı Yırtıcı Kuş Göç Sayımında 71 küçük akbaba gözlendi. Projenin en önemli destekçilerinden konargöçerler ve Çoban Ağı ile iş birliği daha da güçlendirildi. Konargöçerler ile yapılan düzenli görüşmelerde küçük akbabaların ekosistem için önemi, göçe gelme ve gitme zamanları, yuva alanları, yaşadığı tehditler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Projenin devam ettiği Ankara ve Mersin’de oluşturulan ve 6 yıldır sistemli bir şekilde işleyen Çoban Ağı ile çobanlar başta olmak üzere yereldeki kişiler, küçük akbabaların bölgeye geliş ve gidiş tarihlerini, varsa yuvanın mevcut durumunu ve tehditlerin varlığını uzmanlara aktarmaya devam etti.

“En önemli hedefimiz küçük akbabaların dünyamız için önemi konusunda farkındalık yaratmak”

Küçük akbabaların ekosistemin sağlıklı işleyişinin göstergelerinden olduğunu belirten Vaillant Group Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erol Kayaoğlu, 2015 yılından bu yana devam eden proje ile küçük akbabaların dünyamızın devamlılığındaki rolü konusunda bilinç aşılamayı hedeflediklerini vurguladı. Kayaoğlu, “Küçük akbabaların dünyamız için önemi konusunda farkındalık yaratmak, projeye başlarken en önemli hedeflerimizden biri oldu. Attığımız her adımla bu hedefe biraz daha yaklaşıyoruz. Koruma ve sayım çalışmalarımızda bu yıl da hız kesmedik. Türkiye, akbaba, leylek, pelikan, şahin, kartal gibi süzülerek göç eden kuşlar açısından son derece önemli bir coğrafyaya sahip. Süzülerek göç eden kuşlar, göçleri sırasında belli bölgelerde yoğunlaşıyorlar. Adana Sarımazı bölgesinin önemi de bilimsel olarak ortaya kondu. Bu doğrultuda 2014, 2018, 2019, 2020 yıllarında gerçekleştirdiğimiz Sarımazı Yırtıcı Kuş Göç Sayımını bu yıl pandemi koşulları nedeniyle 1-15 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirdik. Sarımazı Yırtıcı Kuş Göç Sayımında 71 küçük akbabanın yanı sıra 3.418 arı şahini, 1.263 yılan kartalı, 1.435 yaz atmacası olmak üzere toplamda 30.741 kuş tespit edildi. Ayrıca proje boyunca en büyük destekçilerimiz olan Çoban Ağının temsilcileri çobanlar ve avcılarla düzenli görüşmelerimize devam ettik. Projemiz 6 yıldır bölge halkının da desteği ile her türlü zorluğa rağmen kesintisiz devam ediyor. Bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye göç darboğazları ve üreme alanlarında Avrupa’daki önde gelen ülkelerden biri”

Doğa Derneği Genel Koordinatörü Serdar Özuslu çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Doğa Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana küçük akbabaların yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde küçük akbabaları koruma konusunda yapılacak çok önemli çalışmalar bulunuyor. Türkiye hem göç darboğazları hem de türün üreme alanları bakımından Avrupa’daki önde gelen ülkelerden biri. Projemiz kapsamında elde ettiğimiz veriler ışığında tür üzerinde her geçen gün daha fazla yorum yapma ve ilerleme fırsatı yakalıyoruz. Küçük akbabaların beslenme alanlarını da tespit ederek türün yaşam alanı içerisinde karşı karşıya kaldığı tehditleri belirliyoruz. Öte yandan çalışmalarımız geleneksel mera hayvancılığının ve konargöçer kültürünün önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu kültürün devamlılığı ekosistem için hayati önem taşıyor.”

Sosyal medya paylaşımları ile küçük akbabaların toplum tarafından tanınması sağlanıyor

2021 çalışmaları kapsamında Sarımazı Yırtıcı Kuş Göç Sayımında yaşananlarla ilgili olarak sosyal medya üzerinden de canlı yayın düzenlendi. Canlı yayında küçük akbabaların ve Sarımazı’nın kuş göç yolu açısından önemi ve yapılan sayıma ilişkin bilgiler verildi. Ayrıca 4 Eylül Uluslararası Akbaba Farkındalık Günü kapsamında Türkiye’de yaşayan 4 akbaba türü (kara akbaba, kızıl akbaba, sakallı akbaba ve küçük akbaba) hakkında ve aralarındaki besin ilişkisine yönelik sosyal medya paylaşımı yapıldı. Küçük akbabaları tehdit eden unsurların başında gelen; yaşam alanlarının kaybı, elektrik hatları ve zehirlenme gibi tehditlere ilişkin bilgilerin ve görüntülerin paylaşılacağı Küçük Akbaba Tehditleri filmi de yakında izleyici ile buluşacak. Mersin ve çevresindeki farklı alanlardan alınan görüntüler eşliğinde Türkçe hazırlanan film, İngilizce alt yazı ile sunulacak.