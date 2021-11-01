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ÜNLÜ OYUNCU SEMA DİNÇER HAYATINI KAYBETTİ
Usta oyuncu Sema Dinçer, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenildi.
GÜNCEL 01.11.2021, 18:01 01.11.2021, 18:01
Usta oyuncu Sema Dinçer, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenildi. Sanatçının ölüm haberini Haluk Levent duyurdu. Levent, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Akciğer kanseriydi. İki yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından iki kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun."
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