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TÜRKİYE KUPASI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDE
Çukurova Basketbol Kulübü kazandığı Türkiye Kupası'nı Mersin'in dinamikleriyle buluşturmaya devam ediyor.
GÜNCEL 19.04.2022, 20:42
Çukurova Basketbol Kulübü kazandığı Türkiye Kupası'nı Mersin'in dinamikleriyle buluşturmaya devam ediyor.
Çukurova Basketbol Kulübü Genel Koordinatörü Ender Ünlü ve Altyapı Menejeri Yasemin Metin , kazanılan Türkiye Kupası ile Mersin İl Milli eğitim Müdürü Adem Koca'yı makamında ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , Çukurova Basketbol Kulübünü başarılarından dolayı bir kez daha tebrik ederek Mersin'in adını Türkiye sınırları dışına taşıyan başarılarının devamını diledi.
Çukurova Basketbol Genel Koordinatörü Ender Ünlü de İl Müdürü Koca'ya bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.
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