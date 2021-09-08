TÜRKİYE KAMU-SEN MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ’NDEN, BAŞKAN ÖZDEMİR’E ZİYARET

Mersin Barosu Genel Sekreteri Av. Murat Akın’ın da bulunduğu ziyarette karşılıklı olarak faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Baro Başkanı Özdemir, sendikaların eşit çalışma koşullarının uygulanmasında, çalışma hayatında önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, Kamu-Sen İl Temsilcisi Metin Ercan’a ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Mersin Barosu’nu önemsediklerini ve baromuzun toplumsal projelerinde yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Kamu-Sen İl Temsilcisi Sn. Metin Ercan, Başkanımız Özdemir ve yönetim kurulumuzun yeni adli yılını kutlayarak, yeni görevinde başarılar diledi.