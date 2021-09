TÜRKİYE'DE YENEN HER İKİ MUZDAN BİRİ ANAMUR'DAN

Mersin'in Anamur ilçesinde bölgenin başlıca geçim kaynağı olan tescilli 'Anamur muzu' yılın 12 ayı boyunca hem örtü altı hem de açık alanda yetiştirilerek ülke genelinde ekonomiye önemli katkı sunuyor. Son yıllarda üretimin artması ile senede 180 bin tondan fazla üretilen Anamur muzunda özellikle Eylül ayı ortasında başlayan yoğun hasat dönemi Mart ortasına kadar devam ediyor. Türkiye'nin yaklaşık yüzde 50 muz ihtiyacını karşılayan Anamur sayesinde ithalatında önüne geçiliyor. Örtü altı ve açıkta bin bir emekle doğal olarak yetiştirilen muzlar önce ağaçlarından kesilerek işleme tesisine sevk ediliyor. Burada askıya alınan muzlar tartılarak taraklara bölünüp sudan geçirilerek kasalara alınıp sarartma odalarına alınıyor. 5 ile 10 gün arasında sarartma odalarında bekletilen muzlar tırlarla çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Diyarbakır, Gaziantep ve Van başta olmak üzere ülke genelinde dağıtıma çıkartılıyor. Bu yılın verimli geçtiğini belirten üreticilere ve saha çalışanları, yoğun bir sezona girdiklerini aktardı.

Yoğun sezonun açılmaya başladığını ve kesimlerinin hızlandığını belirten işçilerden Hasan Sönmez, dolgun ve kaliteye uygun muzları kesip tesise götürüp işlediklerini kaydetti.

Muzların kesim sonrası araçlarla tesise sevk edildiğini anımsatan İşleme Tesisi Müdürü Nuriye Çapun,"Tesiste kantara alıp muzları kalite kalite ayırıyoruz. Askıya alarak kazanların olduğu bölgeye gönderiyoruz. Her kalite ayrı bir kazana doğranarak paketleme yapılır. Paketleme sonrasında ise sarartma odalarına alıyoruz. Sevkiyata göre sarartma işlemini yapıyoruz. Yaklaşık 5 ile 10 gün arasında sevkiyatlarımız tamamlanıyor" dedi.

"Kokusu, tadı farklı, daha lezzetli"

Anamur muzu hasadının 12 aya yayılmış durumda olduğunu dile getiren İşletme sahibi Teoman Yanık ise "Mart sonuna kadar hızlı olur. En yoğun dönemi bu 5 ayda olur. Diğer aylarda da azalma olur ama yine de 12 hasat olur ve tesisimiz de hizmet verir. Muz üretimi sektörü kazançlı bir sektör. Muz üretimi küresel ısınmadan kaynaklı olarak Anamur dışına Adana ve Antalya'ya da yayıldı. Burada üretilen Anamur muzunda kokusu ve tadı biraz farklı, daha lezzetli. Anamur iklim ve toprak olarak muza çok daha uygun. Anamur civarında 180 bin ton muz rekoltemiz var. Yaklaşık yüzde 5 ile 10 arasında artar diye düşünüyoruz. Ama son yıllarda arazi, demir ve sera maliyetleri nedeniyle sera yapımı azaldı" ifadelerini kullandı.

"Muzun başkenti Anamur, hiç krizden etkilenmemiştir"

İlçe Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Muzun başkenti diyoruz biz Anamur'a. Tabi bunda da haklı gerekçemiz var. Çünkü Türkiye'de üretilen muzların yüzde 50'si Anamur'da üretilmekte. Biz de bundan dolayı haklı olarak Anamur'u muzun başkenti olarak ilan ettik. 180 bin ton civarında ama her yıl rekolte biraz daha artmakta. Anamur muzunu şöyle görmek lazım. Anamur'un muz her şeyidir. Muz artı çilektir. Çünkü ekonomisi buna bağlıdır. Yani nedir, satanından, çalışanından, iş makinesinden, iş yeri açanından, tarla açanından efendim nedir demircisinden, demir ticareti yapanından, naylon ticareti yapanından, üzerine naylonu çekeninden, hayvan gübresi satanından, yani her dala, her bölgeye, her insana Anamur'un muzunun bir dokunuşluğu vardır. Yüzde 80-90 oranında Anamur'daki muz üreticisi muz ekonomisine bir katkıdır. Anamur hiç krizden etkilenmemiştir. Bunun en önemli hadisesi Anamur muzunun yetiştirilmesi ve muz tüketiminin devam etmesidir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.