Son Dakika

TÜRKİYE'DE VİLAYET SAYISI 100 OLUYOR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz , “MHP Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız”

GÜNCEL 25.06.2022, 22:13
TÜRKİYE'DE VİLAYET SAYISI 100 OLUYOR
Bitlis’in Ahlat ilçesindeki “Kültürel Etkileşim ve “Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat’ta” etkinliklerine katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ahlat’a il olma müjdesini verdi.
Ahlat’taki 1071 Millet Bahçesi alanında düzenlenen programa katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Demiröz, Ahlatlıları heyecanlandıran bir konuşma yaptı. Demiröz, “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ahlat Belediyesi tarafından 25-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat’ta Festivali Ahlat 1071 Millet Bahçesinde başladı.

“Türkiye son 2 yılda pandeminin etkisinden bütün dünya ülkeleri gibi bizlerde etkilendik”
Mehteran gösteri ile başlayan programa katılan ve bir konuşma yapan Demiröz, “Ahlat önemli bir yer. Müslüman Türklerin Anadolu’ya açılan kapısı. Burayı ilk yaptığımızda Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olarak yapıldı ve Cumhurbaşkanımız ismini 1071 Millet Bahçesi olarak takdim etti. Ama şimdi Türkiye’nin her yerinde öyle büyük millet bahçeleri yapılıyor ki Ahlat’ımız kaçıncı sırada kaldı onu bilmiyorum. Çünkü Türkiye her gün çok gelişiyor. Türkiye son 2 yılda pandeminin etkisinden bütün dünya ülkeleri gibi bizlerde etkilendik. Ama inşallah bu yılsonuna kadar sadece ekonomik işlerde, mali durumlarda, bütün dünyanın içinde olduğu çalkantı gibi Türkiye’mizde de bazı sıkıntılar var. Bunu biliyoruz. Ama 20 yıldan beri bu ülkeyi geldiği yerden bu güne kadar getiren, dünya ülkesi haline getiren, dünyada söz sahibi yapan bir dünya liderimiz var. Onun etrafında kenetlenerek Türkiye bugün tam bağımsız bir ülke olarak, sizlerde izliyorsunuz dış politikada dünyaya sesini duyuran, savaşan ülkeleri bir masaya oturtan yeri geldiği zaman dünyanın 60 tane mağdur ülkesini yanına alan, onlara sahip çıkan lider bir ülke haline geldi. 2023’te zafer ülkesini sevenlerin olacak” diye konuştu.

“MHP Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız”
“Türkî Cumhuriyetlerinden, diğer ülkelerden devlet büyükleri Ahlat’a gelecek” diyen Demiröz, 1071 Malazgirt kutlamaları çerçevesinde Türki Cumhuriyetlerinin Devlet Başkanlarının da Ahlat’a olacağını kaydederek sözlerine şöyle devam etti. “Bugün Ahlat’ta ülkenin her köşesinde gelen, mozaiğimiz olan kardeş şehirlerimizden gelenlerle birlikte bir lezzet şenliği düzenlendi. Bütün yörelerin yemeklerini usta ellerden tadacağız inşallah. Buna birinci lezzet buluşması diyoruz. İnşallah hep beraber bunun yıllarını da görürüz. 25-26 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımız Ahlat’ta gelecek. Cumhur İttifakının diğer liderleri Devlet Bahçeli Başkanımız buraya gelecek. Bu yıl sürpriz olarak da Türkî Cumhuriyetlerinden, diğer ülkelerden devlet büyüklerimiz buraya gelecek. Cumhurbaşkanı yerleşkesinin yanında bazı yeni yerleşkeler ve misafirhaneler yapıyoruz. Ahlat’ta bundan sonra dünya başkenti gibi dünya liderleri toplanıp, dünyanın sorunlarını görüşecek bir kent haline geleceğiz. Bunu büyüklerimiz açıklayacak. Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla Türkiye’nin il sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim”.
Demiröz’ün ardından bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Ahlat’ta, Bitlis’e her şey yakışıyor. Son dönemlerde devlet büyüklerimizin emek ve gayretleriyle bizler de çalışarak, Bitlis’in Türkiye’nin ve dünyanın yıldızı haline getirmeye çalışıyoruz. Bu yıldızların bir köşesi de diğer ilçelerimiz gibi Ahlat’tır. Gün geçmiyor ki Ahlat’ta bir etkinlik olmasın. İnşallah şenliğimiz hayırlı ve bereketli olur” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin hiç olmadığı kadar garip sınavlardan geçtiğini ifade eden Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, “Türkiye bizimle beraber. Kuruluşun olduğu yerdeyiz. Bin yıl önceki başkentimizdeyiz. Bugün Türkiye’nin özellikle lezzet ustalarını size davet ettik. Anadolu lezzetlerini size ikram etsinler istedik. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç olmadığı kadar garip sınavlardan geçti ve alnının akıyla her sınavını başarıyla geçti” diye konuştu.
Konuşmaların ardından etkinlikler Halk Oyunları, okçuluk ve sergi alanlarının gezilmesiyle devam etti. Etkinlikler müzik eğlence, şehir gezisi, bayrak yürüyüşü ve korteji ile devam edecek.

Yorumlar (0)
26
açık
Namaz Vakti 26 Haziran 2022
İmsak 03:32
Güneş 05:17
Öğle 12:49
İkindi 16:40
Akşam 20:11
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir