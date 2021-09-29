TOROSLAR BELEDİYESİ'NDE SİLAHLI SALDIRI

Mersin Toroslar İlçesi Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında silahlı saldırı gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 16.00 sularında Toroslar Belediyesine giren kişi yada kişiler , Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler , Kırsal Hizmetler Müdürü Sinan Taylan Berk'in makam odasına gelerek silahlı saldırı gerçekleştirdiler.

Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler , Kırsal Hizmetler Müdürü Sinan Taylan Berk saldırıda 2 bacağından yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Berk'in tedavisi bir Özel Hastanede devam etmekte.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.