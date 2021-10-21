TOROSLAR AK KADINLAR, GAZETECİLER GÜNÜMÜZÜ KUTLADI

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mersin Toroslar İlçe Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Dilek Karaçoban ve Ak Parti Toroslar İlçe Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Meltem Güven 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetemizi ziyaret edip, günümüzü kutladılar.

Ak Parti Toroslar İlçe Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Dilek Karaçoban, gazetemizde yaptığı konuşmasında; Kamuoyu görevi yapan gazetecilerin anlamlı günlerini kutladığını söyledi.

Gazeteciler, kalemlerini tarafsız, özgür ve halkın yararına kullanabildikleri ölçüde dünyanın daha yaşanabilir hale getirilmesi için hizmet verebileceklerini belirten Dilek Karaçoban; “Basın çalışanları ve gazete çalışanları habere ulaşmak ve topladığı haberleri en doğru, tarafsız ve en hızlı şekilde halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmektedirler. Bizlerin her zaman yanında olan, sesimizi kamuoyuna duyuran gazetecileri, Dünya Gazeteciler Günü’nde unutmayarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik” şeklinde konuştu.

Bizde, MersinTime Gazetesi olarak bu anlamlı günde gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı AK Kadınlara teşekkür ederiz.