Son Dakika

TOROS ÜNİVERSİTESİNDE SAĞLIK TURİZMİ ETKİNLİĞİ

’Sağlık Turizminin Geleceği ve Mersin’de Sağlık Turizmi’ konulu panel, Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsünde gerçekleştirildi.

GÜNCEL 08.06.2022, 14:46 08.06.2022, 15:49
TOROS ÜNİVERSİTESİNDE SAĞLIK TURİZMİ ETKİNLİĞİ

’Sağlık Turizminin Geleceği ve Mersin’de Sağlık Turizmi’ konulu panel, Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsünde gerçekleştirildi.

Toros Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu ve danışman hocası öğretim üyesi Dr. Aydan Kayserili tarafından organize edilen panele, Mersin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emrah Ceviz, Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydıncı ile UHSAŞ Sağlık Turizmi Koordinasyon-Operasyon Müdürü Prof. Dr. Ece Salihoğlu katıldı. Panelin moderatörlüğünü gazeteci/yazar Fatih Alkar yaptı.

Panelde Türkiye’nin genel turizm yanında sağlık turizmi açısından da gün geçtikçe önem kazandığı aktarılırken, Türkiye’nin sağlık turizmi açısından büyük potansiyele sahip olmasına rağmen pazardan aldığı payın yetersiz olduğu belirtildi. Türkiye’nin sağlık turizmi için alt yapısı güçlü sağlık kuruluşlarına sahip olmasının avantaj olduğu, özellikle özel sağlık kuruluşlarının yurtdışı bağlantıları ile Türkiye’ye çeşitli bölgelerden hasta getirdikleri vurgulanırken, kamu hastanelerine yurtdışından hastaların UHSAŞ kanalı ile getirildiğini söyleyen Prof. Dr. Ece Salihoğlu, "Coğrafik konum itibarı ile Ortadoğu ülkelerine yakın olması, kalifiye personel, bekleme süresinin olmaması, uygun tedavi masrafları, modern tıbbi teknoloji, sosyo-kültürel benzerlik ve kaliteli hizmet" dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emrah Ceviz de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sağlık turizmi için kapasitesi olduğunu ve yeni havalimanı ile Mersin’den bir çok şehre ulaşacak hızlı trenin Mersin’e turizm ve sağlık turizm yönünden büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı ise Mersin’in sağlık turizmi açısından çok gelişeceğini ve şehir hastanesinin de sağlık turizmine katkısının önemli olacağını vurguladı.

Panelin sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
29
az bulutlu
Namaz Vakti 08 Haziran 2022
İmsak 03:32
Güneş 05:15
Öğle 12:45
İkindi 16:36
Akşam 20:06
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir