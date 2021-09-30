TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ LOJİSTİK VAKA YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

Bu yıl 18.’si düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’nda Toros Üniversitesi öğrencileri lojistik çözümleriyle yarışmayı birincilikle tamamladı. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri Anıl Tekne, Kübra Deniz Altunkaya ve Gül Alişar’da oluşan ekip A kategorisinde birinci oldu. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Demirci, yarışmayı kazanan öğrencilerini kutlayarak bu yarışmanın önemine dikkat çekti. Demirci, “LODER’in düzenlediği bu yıl 18’si düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’nda öğrencilerimizin birinci olması hepimizi gururlandırdı. Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden 70 ekibin yarıştığı böylesi önemli bir yarışmada alınan bu derece sadece üniversitemiz için değil kentimiz için de önemlidir. Hepinizin bildiği üzere Mersin ülkemizin en önemli lojistik üslerinden birisidir. Mersin Limanı’na entegre olarak hayata geçirilecek Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın da faaliyete girmesi ile şehrimiz sektörel açıdan baktığımızda önemli bir çekim merkezi haline gelecektir. Böylesi ciddi bir potansiyele sahip kentimizde alanında yetkin bireyleri iş hayatına kazandırma adına biz akademisyenlere de önemli görevler düştüğü kanısındayım. Üniversitemiz öğrencileri aldıkları bu başarı ile sadece bizleri değil şehrimizi de gururlandırmışlardır. Ülkemizde gerçekleşen lojistik faaliyetlerin Tedarik Zinciri Yönetimi bakış açısıyla gerçekleştirilmesi, uluslararası rekabet açısından ülkemize önemli üstünlükler sağlayacaktır. Bu ve buna benzer yarışmalar; öğrencilerin sektörlerini daha yakından tanımasını sağlamakta, öğrencilerin vaka çözümleme becerilerini artırarak araştırmacı gençlere fikirlerini aktaracakları ortamlar sunmaktadır. Bu bakımdan LODER’e düzenledikleri bu yarışma için teşekkür ediyor, birinci olarak bizleri gururlandıran öğrencilerimizi bir kez daha kutluyorum” şeklinde konuştu.