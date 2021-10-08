TOROS ÜNİVERSİTESİ İLE MERSİNDEN KADIN KOOPERATİFİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

Toros Üniversitesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Aşçılık Programı, Gıda Teknolojisi Programı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin ilgili dersleri işbirliği içinde yürütülecek.

Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen protokole, Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Kooperatif ortakları ve üyeleri ve akademisyenler katıldı. İmza öncesinde 2 Eylül 2021 tarihinde Toros Üniversitesi tarafından düzenlenen Gastronomi, Beslenme, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Ulusal Sempozyumuna verdiği katkılardan dolayı Meral Seçer, Elif Edes Tapan ve Ayferi Tuğcu’ya, Rektör Arıöz tarafından plaket takdim edildi.

Daha sonra protokol, Rektör Arıöz ve Kooperatif Başkanı Seçer tarafından imzalandı. Protokol kapsamında, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda yer alan Aşçılık Programı, Gıda Teknolojisi Programı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin, eğitim aldıkları ön lisans ve lisans programları ile ilgili edindikleri teorik bilgi, beceri ve deneyimlerini pekiştirmek, işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini ve sektördeki yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak üzere eğitim öğretimin zorunlu bir parçası olan mesleki uygulama eğitimine dayanan “Mesleki Uygulama” dersi başta olmak üzere diğer bölüm derslerinin de işbirliği içinde yürütülmesi amaçlanıyor.