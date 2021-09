Dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi Let’s Do It, 18 Eylül Cumartesi günü Türkiye’de eş zamanlı olarak büyük bir çöp temizleme çalışması başlattı. Mersin’de de Yenişehir Belediyesi, Let's Do It Türkiye, Akademia Anadolu Lisesi ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Mersin Okulları ile birlikte iki noktada çevre temizliği yaptı.

Hem temizlik hem farkındalık

Torbada Çöpün Olsun sloganıyla yapılan çevre temizliğine çok sayıda gönüllü katıldı. Gelincik Tepesi ile İnsu ve Emirler mahalleleri arasındaki ormanlık alandan kısa sürede 242.410 kg cam, 106.100 kg plastik, 17.720 kg kâğıt ve 18.50 kg metal atığı toplandı. Toplanan çöpler tiplerine göre ayrıştırıldı ve geri dönüşüme kazandırıldı. Etkinliğe katılan gönüllüler hem temizlik yaptı hem de farkındalık yarattı.

Temizlik etkinliğine katılan Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sakuçoğlu, çevre temizliği konusunda duyarlı davranarak, temizlik yapan tüm gönüllülere teşekkür etti. Yenişehir Belediyesi olarak doğa dostu çalışmaları ve projeleri hakkında gönüllülere bilgi veren Başkan Yardımcısı Sakuçoğlu, hep birlikte doğayı korumaya devam edeceklerini vurguladı.