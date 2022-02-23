TİCARET BAKAN YARDIMCISI TURAGAY’DAN VALİ SU’YA ZİYARET

MERSİN (İHA) – Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin’de, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Turagay, daha sonra makama geçerek Vali Su ile bir süre görüştü.

Konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Su, Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından, Turagay ve beraberindeki heyet, Mersin’deki temaslarına devam etmek üzere valilikten ayrıldı.