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TEKİN : ''CUMHURİYETİMİZİN 98.YIL DÖNÜMÜNÜ COŞKUYLA KUTLUYORUZ ''

Eğitim-İş Mersin İl Başkanı Yakup Tekin , '' “Türk milleti! Ebediyete akıp giden her 10 senede, bu büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı, gönülden dilerim. Ne mutlu Türküm diyene!” diyen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz '' dedi.

GÜNCEL 29.10.2021, 09:13
TEKİN : ''CUMHURİYETİMİZİN 98.YIL DÖNÜMÜNÜ COŞKUYLA KUTLUYORUZ ''

Eğitim-İş Mersin İl Başkanı Yakup Tekin , '' “Türk milleti! Ebediyete akıp giden her 10 senede, bu büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı, gönülden dilerim. Ne mutlu Türküm diyene!” diyen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz '' dedi.

Tekin , Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile yayımladığı mesajda şu görüşleri paylaştı ;

Çağdaş, demokratik ve laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk ulusunun birliği, beraberliği, mücadele azmi ve bağımsızlığına düşkünlüğüyle, yokluklar içinde verilen bağımsızlık savaşının sonucunda kurulmuştur. Cumhuriyet'le birlikte hanedan egemenliği yerine halk egemenliği, teokrasinin yerine laiklik, dikta rejimi yerine de demokrasi uygulamaya konulmuştur.

Ancak bugün siyasal iktidarın faşizan politikalarının, her türlü haksızlığın ve hukuksuzluğun yaşandığı, yargının ve adaletin çöktüğü bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Cumhuriyetin temel nitelikleri tartışmaya açılmakta; üniter devlet yapısı hedef alınmakta; başta Öğretim Birliği ilkesi olmak üzere devrim yasaları çiğnenmekte; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda oluşturulan çağdaş bilim ve eğitim hedefi terk edilmektedir.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti her manası ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır” diyerek Cumhuriyet’e her koşulda sahip çıkılması ve Cumhuriyet’in yeni başarılarla geleceğe taşınması konusundaki sorumluluklarımızı anımsatmaktadır. İşte bu nedenle bugün, içeride, ülkemizin sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarında karşı devrimi büyük oranda gerçekleştirmiş olan AKP’ye, dışarıda emperyalist güçlere karşı Cumhuriyet’in devrimci ve aydınlanmacı ruhunu ilk günkü coşkuyla sürdürmek zorundayız. Bu, Atatürk ve dava arkadaşlarına, bağımsızlık uğruna büyük bedeller ödeyen ulusumuza karşı borcumuzdur. 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldıran Türk Ulusu, başkanlık sistemiyle padişahlık rejimine özlem duyanları mutlaka tarihin çöp sepetine atacaktır.

Cumhuriyetin eğitim çalışanları olarak bizler her türlü tehlikenin farkındayız. Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.” sözlerinden aldığımız ilhamla, yetiştirdiğimiz Türk gençliğini de bu konuda uyanık tutmak asli görevlerimizden biridir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Eğitim-İş olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

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