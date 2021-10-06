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TARTIŞTIĞI 14 YAŞINDAKİ KIZINI 24 BIÇAK DARBESİYLE YARALADI
Bir baba, tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 bıçak darbesiyle yaraladı. Tedavi altına alınan genç kız yaşam mücadelesi veriyor.
GÜNCEL 06.10.2021, 15:17
Edinilen bilgilere göre, olay Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde 1 Ekim'de meydana geldi. Ebubekir Sıddık Ş., evde tartıştığı 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 bıçak darbesiyle yaraladı. D.Ş., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, baba Ebubekir Sıddık Ş. polislerin uzun uğraşları sonucu Erzurum-Horasan karayolunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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