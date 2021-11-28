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TARSUS’TAKİ MARATON FUARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde düzenlenen 13. Uluslararası Tarsus Maratonu öncesi açılan fuar büyük ilgi görürken, fuarda dans gösterileri ve konserler de yer aldı.

GÜNCEL 28.11.2021, 10:37 28.11.2021, 10:53
TARSUS’TAKİ MARATON FUARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde düzenlenen 13. Uluslararası Tarsus Maratonu öncesi açılan fuar büyük ilgi görürken, fuarda dans gösterileri ve konserler de yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Şehir Stadyumu yanında açılan ’Maraton Fuarı’nda 21 kilometrelik parkuru koşacak sporcular göğüs numaraları ve kitlerini teslim alırken, Halk Koşusu için de kayıtlar devam etti. Fuarda stantlar ve sahne performansları da yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konser verdiği fuar, halk oyunları ve zumba danslarına ev sahipliği yaptı. Fuarda son olarak Grup Loca sahne aldı. Fuar alanında kurulan stantlarda Mersin’in markalarının yanı sıra 15 stantta 20 üretici kadın Tarsus’un geleneksel ve yöresel ürünlerini sundu. Karakuş tatlısından kokulu çörek ve Tarsus humusuna kadar sunulan birçok lezzet, katılımcıların damağını tatlandırdı.

“Tüm Tarsuslu vatandaşlarımızı maratonda görmek istiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Başkan Vahap Seçer tarafından lansmanı yapılan maraton öncesi fuarda bir araya geldiklerini vurguladı. Güzel bir maraton olduğunu vurgulayan Gökbel, “13’üncüsü yapılıyor. En son 2018’de yapılmış ve orada bitmişti. Daha sonra Başkanımız Vahap Seçer bu maratonun devam etmesi için bizleri yönlendirdi ve 2021 yılında 13’üncüsüne başladık. İnşallah bundan sonraki yıllarda da daha geliştirerek, katılım sayısını daha da artırarak devam edeceğiz” dedi..

“Ülkenin dört bir yanından misafirlerimiz var”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı ise bir yandan stantların bir yandan da sahne gösterilerinin fuarda yer aldığını belirterek, “Ülkenin dört bir yanından misafirlerimiz var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Biz tabi bu tip etkinliklerimize artırarak, büyüterek ve daha çok çeşitlendirerek devam edeceğiz” diye konuştu.

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