TARSUS EMNİYET MÜDÜRÜ ELBİR’E VEDA TÖRENİ

Tarsus ilçesinde 2 yılı aşkın görev yapan ilçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir’in Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına atanması nedeniyle mesai arkadaşları veda töreni düzenledi.

Onuruna düzenlenen yemekte Elbir, “2 yılı aşkındır güzel Tarsus’ta görev yapmanın mutluluğunu yaşadım. Görev değişimi, bizim görevlerimizin kaçınılmaz bir parçasıdır. Önemli olan ayrıldığınız yerde neler bıraktınız, arkanızdan nasıl anılacaksınız. Görev yaptığım süre içerisinde emniyetimizde birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarımın ve Tarsus halkının desteğini görevim boyunca hep yanımda hissettim. Onur duydum, gurur duydum. Bana verilen görevi 2 yıl boyunca layıkıyla yapmaya çalıştım. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnanın ki bende bu ilçeyi çok sevdim buradaki arkadaşlarımdan ayrılmak çok zor olacak. Bu güzel ve anlamlı veda yemeğini tertipleyen arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda Elbir’e günün anısına çiçek ve plaket verildi.

Veda programına İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Deniz Ünsal, emniyet amirleri, rütbeli ve polis memurları katıldı.