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TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Mersin’in Tarsus ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
GÜNCEL 12.10.2021, 10:03 12.10.2021, 10:12
Mersin’in Tarsus ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emine K. yönetimindeki 33 ECM 43 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Mersin-Tarsus istikameti Akgedik mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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