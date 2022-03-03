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SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ DİKMEN VALİ SU’YU ZİYARET ETTİ
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
GÜNCEL 03.03.2022, 10:12
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nehir ve Havza Yönetim Planlarının Oluşturulması Toplantısı ve bir dizi ziyaret çerçevesinde Mersin’e gelen Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Vali Su ile makamında bir araya geldi.
Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Dikmen’e teşekkür etti.
Dikmen de kurum olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Su’ya bilgi verdi.
Kaynak: İHA
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