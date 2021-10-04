SİLİFKELİ KADINLAR, ÜRÜNLERİNİ BELEDİYE DESTEĞİ İLE PAZARLAYACAK

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Silifke ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uzuncaburç Mahallesi’nin üretici kadınlarına satış stantları kurularak, ürünleri için ‘pazarlama ve paketleme’ eğitimleri verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 300 yıllık tarihi geçmişe sahip Uzuncaburç Antik Kenti’nin yer aldığı Uzuncaburç Mahallesi’nde yaşayan üretici kadınlar, satış alanı konusunda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bu aşamada devreye giren Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, kadınların yaşadığı sıkıntılara çare buldu.

Pekmez ve kuru üzüm yapımı için Uzuncaburç’ta ateşler harlandı

Arpa, buğday, ceviz ve elma gibi çok sayıda ürün zenginliğine sahip Uzuncaburç’un kadınları, bölgenin en meşhur ürünü olan üzüm için bağ bozumu yaptı. Kadınlar bağdan toplayıp evlerine getirdikleri üzümleri katma değere dönüştürmek için kolları sıvadı. Kimi bu üzümlerden pekmez üretirken, kimi ise kuru üzüm yapımına başladı. Üretici kadınlar yaz sıcağında odun ateşini yakıp, güneşin altında zahmetli bir üretim sürecine başladı.

Pekmez için üzümler çiğnendi, kuru üzüm içinse beklendi

Pekmez üreten kadınlar sandıklara topladıkları ürünleri ‘pekmezlik’ adını verdikleri üretim alanlarına getirdi. Üzümleri çiğnedikten sonra harlı ateşin üstünde kaynatan kadınlar, daha sonra bu üzümleri haşlayıp süzdü. 4-5 saatlik bir kaynama sürecinin ardından süzülen üzümler pekmez halini aldı. Kadınlar bütün bu zahmetli üretim sürecinin ardından pekmezleri bir kez daha süzdü, şişeledi ve satışa hazır hale getirdi.

Pekmez üreten kadınlar kadar kuru üzüm yapımına başlayan kadınlar da bağ bozumuyla beraber zahmetli bir süreçten geçti. Harlı ateşin üstünde kaynayan kazanların içerisine batırılan üzümler, daha sonra evlerin damlarında kurumaya bırakıldı. Pekmezini ve kuru üzümünü bin bir emekle satışa hazır hale getiren kadınlar için asıl iş o andan itibaren başladı.

Büyükşehir Belediyesi, ürünlerin satışı için Uzuncaburç’ta bir çalışma başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yoğun ziyaretçi alan Uzuncaburç’ta yaşayan üretici kadınların satış ve pazarlama konusunda yaşadığı sıkıntılar üzerine bir program hazırladı. 4 oturumlu eğitim programının ardından üretici kadınlar için bir de üretici kadın stantları açıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görevli Burcu Sert, “Üretimi daha profesyonelleştirmek adına birtakım eğitim çalışmalara başladık. 4 oturumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Bunların içerisinde dijital pazarlama, sosyal medyayı kullanma, satış ve pazarlama teknikleri, aynı zamanda da paketleme eğitimine yer verdik. Sonrasında hemen bir stant açtık. Bu stantlar hafta içi her gün açık. Gelen ziyaretçilerimiz hem Mersin’in ürün zenginliğini görüyor hem de kadınların üretimine destek olmuş oluyor. Evde üretim yapan tüm kadınlara profesyonel anlamda satış ve pazarlama eğitimleri vermeye devam ediyoruz” dedi.

“Kendi ürettiklerimizi değerlendiremiyorduk, satışını yapamıyorduk”

Uzuncaburç Mahalle Muhtarı Haluk Ünal, tarihi ve kültürel zenginliğiyle özel bir mahallede yaşadıklarını belirterek, “Kendi ürettiklerimizi değerlendiremiyorduk. Yani satışını yapamıyorduk. Ama Allah razı olsun, Vahap Başkanımız bize böyle bir imkan sağladı. Stantlarımızda çok güzel ürünlerimiz var. Kuruyemişler, sebzelerimiz, doğal çaylarımız, hepsi mevcut” ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki üretici Hamide Üre ise satış konusunda kendilerine artık bir fırsat kapısı aralandığını belirterek, “Biz bunu yazın satacağız diye uğraşıyoruz. Bir şişe bir şişe. Bir gelen olur bir şişe veririz, ondan sonra bekleriz. Böyle bekliyoruz işte” ifadelerini kullandı.

Üretici kadınlardan Ayşe Uçan, aldığı eğitimler sayesinde alıcı için ürünlerinin cazibesini artıracaklarını vurgulayarak, “Köyde ne yetiştiyse hepsini usulünce satacaksın, tertibiyle satacaksın, görüntüsü güzel olacak. Kendinin görüntüsü temiz olacak. O şekil satılacak” dedi.